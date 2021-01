TREILER ⟩ Nicolas Cage jääb verises õudukas lõbustusparki surmalõksu

Cage on fenomenaalne mees ja astub teadupärast üles vaid väga heades või väga halbades filmides, suutes valida just sellised rollid, milles tema hiilgav võime hullumeelseid kehastada kõige vägevamalt esile tuleb. Menuka videmängude sarja «Five Nights at Freddy's» sarnase atmosfääriga «Willy's Wonderland» pole erandiks: Cage'ist saab filmis mees, kes nõustub oma auto parandamise eest veetma öö hirmuäratavas lõbustuspargis ning selle puhtaks küürima. Kui lõbustuspargi elukad teda terroriseerima asuvad, ei jää tal aga üle muud kui koristamise asemel aga üks väga verine segadus korraldada.