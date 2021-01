VAATA SAADET ⟩ Apple TV+ rahustab nutisõltlastest lapsi aias askeldava zen-pandaga

Meditatiivses animeeritud sarjas teevad Karl, Addy ja Michael tutvust oma väga erilise naabriga, kelleks on panda nimega Stillwater (Rahulik Vesi). Panda askeldab aias, maalib ja näeb maailma hoopis teistmoodi kui lapsed on harjunud, õpetades oma väikestele sõpradele, kuidas ka nemad võiksid oma uue ja pehme guru moel näiteks vihmasabinat nautida. Saade on selgelt suunatud lastele (ja ka nende vanematele), kes otsivad meedia virvarrist pelgupaika ning õpetab sisuliselt mediteerima.