KOMÖÖDIA ⟩ Üksikema keerab mälukaotusega rikkuri osavalt ümber sõrme

Kate Sullivan (Anna Faris) on kahel töökohal rabav üksikema, kes õpib samal ajal ja medõeks. Ta palgatakse luksusjahile vaipu puhastama. Talumatult ülbe ja rikas aluse omanik Leonardo «Leo» Montenegro (Eugenio Derbez) muudab Kate töötegemise võimatuks. Ühel ööl aga kukub Leo üle parda ja satub mälukaotusega haiglasse. Kate otsustab kättemaksuks mehele valetada, et Leo on tema lihttöölisest abikaasa…