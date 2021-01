FILMIFAKT ⟩ Kas rullis ajakirjaga saab tõesti vaenlasele tuupi teha?

Pärast kõrge riigiametniku tapmist näitavad kõik märgid, et teo pani toime eliitagent Jason Bourne. Tegelik Bourne ( Matt Damon ) ei tea aga asjast midagi ning on sunnitud tegema kõik endast sõltuva, et leida võimalikult kiiresti tõelised süüdlased, hoida ära sõja vallapääsemine ning päästa Marie ( Franka Potente ), kes kunagi tema elu päästis. Topeltagendid, salajased kokkulepped ja pidev surmaohus viibimine – Bourne tunneb end selles varjude maailmas nagu kodus.

Filmifakt

Ühes võitlusstseenis teeb peategelane Jason Bourne vastasele tuupi rullikeeratud ajakirjaga. Kas ajakirjaga annab tõesti kellelegi efektiivselt kere peale anda? Võitlusstseenide kooridinaator Jeff Imada sõnul saab tõesti. «Käisin võtteplatsil ringi, kui see oli valmis seatud, ja otsisin head ideed, mida võiks relvana kasutada. Nägin ajakirja ja pidin paari inimest veenma, et see tõesti võitlusvahendina toimiks. Rullisin selle kokku ja lõin paar korda vastu lauda, et näidata, kui tugeva löögi see annab. Ka näitlejad Matt Damon ja Marton Csokas tõestasid, et ajakirjaga saab haiget teha, sest nad harjutasid enne võtet liiga kõvasti ja said päris korralikke sinikaid.»

Vaata kuulsat stseeni (aga ära järele tee):