FILMIFAKT ⟩ Miks «Lahkumineku» staarid Vince Vauhn ja Jennifer Aniston päriselt lahku läksid?

Filmifakt

Komöödia staarid olid paar ka eraelus ning tutvusid filmivõtete ajal – seega romantiline «keemia», mida ekraanil näeb, on tegelikult ehtne ning päädis suhtega.

Õnnetuseks sai Anistoni ja Vaughi armusuhtele saatuslikuks kaks asjaolu: Aniston oli värskelt lahku läinud Brad Pittist ning mõlemad näitlejad olid väga hõivatud eraldi projektidega, mis neid kohati mitmeks kuuks lahutasid. Vince Vaughn on nentinud, et suhte tegi keerulisemaks ka fakt, et Aniston oli meeletult kuulus ja liikus ringi tihedas paparatsopilves ning et meedia Anistoni lahkuminekut Pittist rahule ei jätnud (ega ole seda tänaseni lõplikult teinud). Aniston on aga tõdenud, et just eluterve ja rõõmus suhe Vaughniga oli see, mis tal Pittist üle saada aitas.

Kuigi kõmupress helistas juba tasahilju pulmakelli, ei pidanud näitlejate suhe aga kuigi pikalt vastu ning lahku mingi juba vähem kui aasta pärast kire puhkemist. Avalikkust lahkumineku tõelistest põhjustest kunagi ei informeeritud, seega asusid kõmulehed Vaughni inetul kombel petmises süüdistama, et Anistoni ohvrikuvandit veelgi süvendada.

Tegelikkuses läksid staarid lahku täiesti sõbralikult, saades aru, et asjast ei tule eri põhjustel midagi välja. Kuuldavasti saavad nad siiani väga hästi läbi ning ühtegi musta kassi nende vahelt läbi jooksnud ka pole.

Õnneks jääb seda üürikest romanssi alati meenutama üheskoos tehtud seksikas komöödia.