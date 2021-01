Eestis põhiliselt retroseriaalist «Kullakesed» ja Snickersi reklaamist tuntud USA telelegend Betty White sai eile 99-aastaseks. Tänaseks enam kui 80 aastat väldanud karjääriga Guinnessi rekordite raamatusse pääsenud daam pole tänaseni pensionile läinud ja on viimastel aastatel nautinud uut populaarsuslainet. Kuidas see tal küll õnnestunud on?

Televisiooni esileediks tituleeritud eetrinägu ja näitlejanna on oma 1939. aastal alanud telekarjääri jooksul üles astunud enam kui 100s telesaates ja filmis – see tähendab, et Betty White on telesaateid teinud juba teisest maailmasõjast saati!