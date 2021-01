VARSTI KINOS ⟩ Semud Colin Firth ja Stanley Tucci kehastuvad «Supernoovas» geipaariks

Sam (Colin Firth) ja Tusker (Stanley Tucci) tähistavad oma 20. kooseluaastat, reisides autosuvilaga mööda Inglismaad ning külastades teekonnal sõpru, pereliikmeid ja olulisi paiku oma möödanikust.

See reis ei ole aga tingitud soovist tuua oma ellu romantikat. Kaks aastat on möödunud päevast, mil Tuskeril diagnoositi varajane dementsus – haigus, mis ühel hetkel võtab inimeselt kõik, mida ta mäletab ja mida on senise elu jooksul omandanud.

Tunnustatud pianistist Samist on saanud oma kaaslase hooldaja 24 tundi ööpäevas. Tusker teab, et tema seisund saab minna üksnes halvemaks ning tema suurimaks sooviks on, et Sami elu ei peaks tema seisundi tõttu pausile jääma. Tema peas on valminud plaan, kuidas vabastada selle raske haiguse küüsist nii end kui ka oma kaaslast, ja ta plaanib viia selle täide enne, kui kaotab igasuguse võime ise oma elu üle otsustada. Hetke ootel tuleb aga mõlemal silmitsi seista küsimusega, mida tähendab tõeline armastus ja millisteks ohvriteks tuleb selle nimel valmis olla.

Filmi stsenaristiks ja režissööriks on Harry McQueen («Hinterland»).