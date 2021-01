KUMB OLI ENNE? ⟩ Rowan Atkinson heidab ette: seriaal «Sõbrad» varastas 90ndatel Mr. Beani nalja

66-aastane koomik, kes on lisaks tuntud «Blackadderist» ja «Johnny Englishi» filmidest, esitas oma süüdistuse paari päeva eest Briti teles esilinastunud dokumentaalis «Palju õnne, Mr. Bean», mis on pühendatud karakteri 30 sünnipäevale, vahendab The Independent.

Kõnealuseks naljaks on sketš küpsetamata kalkuniga inglise seriaali jõuluepisoodist, millega sarnane stseen esineb lausa kahel korral USA komöödiaseriaali tänupühade osades. Mõlemal juhul torkab keegi pea kalkunisse sisse ning tulemuseks on füüsiline koomika, millele annab vunki kerge groteskimoment.

Et nali on erakordselt meeldejääv ja televisiooni jaoks kui loodud, siis pole imestada, et oma Mr. Beani karakteriga terve varanduse teeninud Rowan Atkinson nalja suhtes nüüd kaitsvale positsioonile on asunud: tema kalkun oli enne, täpsemalt ilmus jõululaua pearoaks mõeldud kodulindu peadpidi kinni jäänud Mr. Bean brittide teleekraanidele 29. detsembril 1992. «Sõprades» oli sama nali kuus aastat hiljem, 1998. aasta 19. novembril, milles oli kalkun peas nii Monical (Courteney Cox) kui ka Joey'l (Matt LeBlanc).

Võimalus, et USAs toona number üks komöödiasarja «Sõbrad» ulatuslikust tiimist keegi «Mr. Beani» näinud ei olnud, on sketšisarja menu arvestades äärmiselt ebatõenäoline.

Kalkuninali 90ndate seriaalides «Mr. Bean» (vasakul) ja «Sõbrad» FOTO: Filmikaader

«Kui tegime 1996. aastal Mr. Beani filmi, siis otsustasime iseend plagieerida ning teha uuesti kalkun-peas nalja,» meenutab Atkinson dokis sarja suurest edust tõukunud esimese täispika mängufilmi tegemist, mille peaosas Mr. Bean. «90ndatel tehti ka sarja «Sõbrad» – nemad varastasid selle nalja,» märkis näitleja. Ta lisas, et paljud vaatajad hakkasid hiljem arvama, et asi oli vastupidi ehk et Mr. Beani sari varastas kalkuniidee USA menusarjast.

Sõna ütleb dokis sekka ka «Mr. Beani» seriaali kaaslooja, kuulus inglise stsenarist, produtsent ja lavastaja Richard Curtis, kelle sulest nali algselt pärineb: «Ma olin täielikus hämmingus sellest «Sõprade» asjast. Nägin seda alles hiljuti. Ma ei suuda uskuda, et selline asi sai juhtuda! Väga veider.»

«Lõppude lõpuks ei saa teiste nalju varastada. Nalju saab varastada või neist saab inspiratsiooni ammutada. Võiks püüda teistele oma naljadega inspiratsiooni pakkuda,» märkis Atkinson teema kokkuvõtteks.