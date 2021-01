ÜLEVAADE ⟩ DiCaprio-trump laual: Netflix avalikustas oma 2021. aasta suurimad staarifilmid

Nimekate tähtede ülesrivistus tõestab selgelt, et veel paar aastat tagasi õhus olnud skepsisel Netflixi ja voogedastuse võimest Hollywoodiga konkureerida on kriips peal: filmide osades ja tegijate ridades astuvad üles Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, Meryl Streep, Dwayne Johnson, Melissa McCarthy, Halle Berry, Jason Momoa, Amy Adams, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Regina King, Idris Elba, Zach Snyder, Lin-Manuel Miranda jt.

Platvormi aasta suurimaks filmiks on arvatavasti Oscari-võitjast stsenaristi ja lavastaja Adam McKay («Asepresident») staaridest kubisev satiiriline ulmedraama «Don't Look Up», milles kaks astronoomi (DiCaprio ja Lawrence) suunduvad globaalsele meediatuurile, et hoiatada inimkonda läheneva komeedi eest, mis ähvardab meie planeedist kosmosetolmu teha.