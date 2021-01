Seoses rõõmustava asjaoluga, et Christopher Nolani «Tenet» nüüd ka voogedastuses ja digikandjatel levib, on filmi fännid teinud ära põhjaliku töö ning loonud keerulise ajajoonega loost 3D videomudeli, mis ulmemäruli segase lõpu puust ja punaseks teeb.

YouTube'i kasutaja Welby CoffeeSpill on teinud ära tänuväärse töö ja visualiseerinud ära nn väravastseeni, mis on filmi kulminatsiooniks ning kus aja kahes eri suunas liikuv tegevus otsapidi kokku jõuab. Stseenis püüavad Peategelane (John David Washington) ja Ives (Aaron Taylor-Johnson) peatada vene kurikaela Satori (Kenneth Branagh) terroriste, kes plaanivad Algoritmi õhku lasta. Lahti rullub puslelaadne lahendus, mis oleks pärit justkui mõistatuslikust arvutimängust. Samas tuleb meeles pidada, et tegu pole ametlike seletustega ning Nolan jättis nii mõnegi otsa filmi puhul nimelt lahtiseks, et kõigil oleks võimalik peas oma pilt ja seletus kokku panna.