VARSTI KINOS ⟩ Oscari-mehed reas: Denzel Washington ja Rami Malek peavad jahti mõrvarlikule Jared Letole

Denzel Washington põnevusdraamas «Väikesed asjad» (The Little Things)

Peatselt on koitmas lootus taas kinodesse pääseda ning üheks suuremaks vaatamisväärsuseks on «Teneti» ja «Wonder Womani» kodustuudio Warner Brosi kõrgete panustega põnevusdraama «Väikesed asjad» (The Little Things).