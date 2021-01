Kanal 2 oli eelmisel aastal Eesti vaadatuim kommertskanal

Alanud aastal on Kanal 2 programmis oodata kvaliteetse meelelahutuse kõrvale ka rohkem teravat publitsistikat ning ühiskondlikult oluliste teemade käsitlemist. «Turuliidriks olemine on mandaat, mille annab televaataja. Me kuulame vaatajat hoolega ja õpime temalt. Seega usume, et 2021. aasta tuleb veelgi parem, kui seda oli eelmine,» lisab Kanal 2 omanikeringi kuuluv Jüri Pihel.