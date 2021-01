HBO teatas sel nädalal, et väntab ikoonilisele 90ndate seriaalile «Seks ja linn» 10-osalise järje, mis jõuab eksklusiivselt vaid HBO Maxi voogedastusse. Oodatud rõõmuhõisete asemel on uudis tekitanud aga kriitikalaine, sest sarja üks kesksetest tegelastest ekraanile ei naase.

Sarja pealkirjaks on «And Just Like That...» («Ja äkitsi...») ning toodab selle peaasjalikult Michael Patrick King, kes lavastas ka seriaalist tõukunud kaks täispikka mängufilmi. Filmima hakatakse sel kevadel New Yorgis ning sarja kolm nüüdseks 50ndates eluaastates staari (Cynthia Nixon, Kristin Davis ja Sarah Jessica Parker) teenivad iga pooletunnise osa pealt suurusjärgus miljon dollarit. Teleajalukku nelikuna läinud seltskonnaga ei liitu Kim 64-aastane Cattrall, kel on oma rollist kuuldavasti lihtsalt kõrini.