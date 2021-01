TREILER ⟩ Apple TV+ trilleris rullub lahti kahe võimuka naise kuratlik suhe

Ametlike kirjelduste kohaselt on tegu on ajahüpliku ning visuaalselt väljapeetud seriaaliga, mis viib vaataja üha sügavamale ja pingelisemale teekonnale peategelase häiritud hinge ja alateadvusse. Faustiliku loo keskmes on 48-aastane naisrežissöör, kes püüab pärast pereelule pühendatud aega taas filmimaailmas läbi lüüa. Ta kohtub 24-aastase stsenaristiga, kelle käsikirja ta ekraniseerima asub, sattudes samal ajal aga üha rohkem noore femme fatale'i ja edujanu kütkeisse. Järgneb allakäiguspiraal, milles ambitsioonide ja läbilöögi nimel pannakse viimnegi mängu.