Saatesarjade «Eestlased Tokyos» ja «Eestlased Dubais» loojad on taaskord valmis saanud ühe põneva, hariva ja meelelahutusliku reisisaatega. Rõõmsameelne reisirüütel Leho Lehis tegi ära negatiivse koroonatesti ning lunastas üheotsapileti Euroopasse. Seda ikka selleks, et me ei kaotaks sidet laias maailmas lukus olevate eestlastega. Ees ootavad põnevad kohtumised kodumaa tolmu jalge alt pühkinud hõimuvendade ja -õdedega, kes teevad kõik selleks, et koroonaviirusest tundmatuseni muutunud maailmas hakkama saada. Kõige esimese riigina külastatakse Soomet.

«Väljaspool koduvabriiki elab ligikaudu 20% maailmas olemasolevatest eestlastest. Täpset arvu aga ei tea keegi. Fakt on see, et ainuüksi Helsingis ja selle ümbruses elab ja toimetab ligi 27 000 usinat eesti töömesilast. Ehitusmeestele me sel korral ei keskendu – on veel palju huvitavaid töid, mida meie inimesed põhjanaabrite juures teevad. Sama kehtib ka Inglismaa ja Hollandi kohta,» sõnas saate produtsent Sander Valge.