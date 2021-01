Kanal 2s hakkab alates tänasest igal kolmapäeval kell 22 jooksma ülemaailmselt menukas ja kuratlikult humoorikas USA krimisari «Lucifer», mis pöörab pea peale kõik senised teadmised kristliku ajaloo kuulsaimast kurjamist.

Põnevussari «Lucifer» räägib esimese langenud ingli loo. Põrguriigi valitsemisest tülpinud Lucifer Morningstar (Tom Ellis) loobub troonist ning asub pensionipõlve veetma Los Angeleses, kus talle kuulub peen jazzibaar Lux. Lucifer võtab elust viimast ning keskendub oma kolmele lemmikteemale: veinile, naistele ja muusikale. Ent tema elu muutub igaveseks, kui klubi ees tapatakse nooruke popstaar. Lucifer tunneb esimest korda 10 miljardi aasta jooksul oma hinges mingit uut tunnet. Ta pole kindel, kas see on lihtsalt soov süüdlasi karistada või hoopis midagi palju veidramat. Kas on võimalik, et vanakurat kogeb inimlikku empaatiat? Ainuüksi mõte sellest häirib Luciferi, nagu ka tema parimat sõpra ja usaldusisikut, tulehargist deemonit Mazikeeni, kes maa peal kauni naise kujul ringi liigub.

Klubi ees toimunud roima asub lahendama särtsakas politseiuurija Chloe Dancer, kelle jaoks Lucifer on ühtaegu nii eemaletõukav kui ka paeluv kuju. Algselt Luciferi umbusaldava Chloe suhtumine hakkab leebuma, kui ta meest aktsioonis näeb. Kuid tema eksabikaasa ja kolleeg Dan pole politseiniku uuest partnerist sugugi vaimustuses. Mis aga veelgi hullem – paari nooruke tütar Trixie kiindub põrguvürsti jäägitult.

Dancerit juurdlusega abistavat Luciferi hakkab köitma naise piiritu headus ning muidu vaid lurjustega kokku puutuvas põrguvürstis tärkab mõte, et inimkonnal on siiski veel lootust. Ta hakkab üha enam naisest huvituma, sest too on ainus, kelle peal tema sarm ei mõju.

Ent põrgu vajab jätkuvalt valitsemist ning Jumal saadab ingel Amenadieli Luciferi põrgusse tagasi meelitama. Ülesanne osutub aga keeruliseks, sest Luciferil on maa peal kuratlikult lõbus. Kas vanakuradi meelemuutus jääb püsima ja ta jätkab heade poolel võitlemist või suudab ingel talle augu pähe rääkida?

Jerry Bruckheimer Televisioni seksika ja pahelise draamasarja karakterid põhinevad Neil Gaimani, Sam Kiethi ja Mike Dringenbergi poolt DC Entertainmenti jaoks loodud tegelaskujudel. Lucifer tõestab, et kõigil on lootust lunastusele – isegi vanakuradil endal.

Sarja esimene osa jõudis eetrisse telekanalis Fox 25. jaanuaril 2016 ning seriaal jooksis kanalis kolm hooaega. Pärast seda ostis sarja 2019. aastal endale Netflix, mis väntas «Luciferile» neljanda ja viienda hooaja, millest viimase pooled osad on tänaseks ka eetrisse jõudnud. Tänavu sai teatavaks, et tulekul on ka kuues hooaeg.

«Lucifer»: Lauren German ja Tom Ellis