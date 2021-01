TREILER ⟩ «Teneti» staar jagab Netflixi armudraamas intiimseid hetki Zendayaga

Christopher Nolani «Teneti» peaosaline, Denzel Washingtoni 36-aastane näitlejast poeg John David Washington tegi äsja suurel ekraanil oma läbimurderolli, kuid koroonapandeemia on ilmselt kujundanud temagi algseid plaane ümber – võib arvata, et üsk mustvalge ja kammerlik Netflixi armudraama poleks tavatingimustes olnud tema esimene valik sisuliselt maailma esimese mustanahalise Bondi rolli järele (milleks tema osatäitmist Nolani aegruumi väänavas spioonimärulis peetakse). Tegemist on siiski aga stiilse valikuga ning ka ekraanipartneriga on hästi läinud: 24-aastane Zendaya on hetkel Hollywoodis kuum nimi ning näitlejanna järgmiseks suureks etteasteks kinoekraanil saab olema Denis Villeneuve'i pikalt edasi lükatud suurejooneline ulmeseiklus «Düün».