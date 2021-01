TREILER ⟩ Uus film «John Wicki» stsenaristilt: peksukotist pereisas tõstab pead peidetud kurikael

Märuli keskmes on harilik pereisa Hutch Mansell, kes näib olevat elule alla vandunud. Pealtnäha eluhoopidest mõlkis ja nõrgapoolne mees on tegelikkuses aga ääretult ohtlik indiviid, nagu saavad omal nahal tunda vene maffia esindajad, kes temaga enda õnnetuseks ühel õhtul tüli norivad. Sündmus vallandab plahvatusohliku sündmustejada, mis on pärit tuntud palgamõrtsukasaaga «John Wick» stsenaristi Derek Kolstadi sulest.

Märuli lavastajatooli on lubatud küllalt tundmatu Vene režissöör Ilya Naishuller, kelle renomeest paistavad silma ansambli Leningrad muusikavideod. Ta on siiski varasemalt lavastanud ka ühe täispika filmi, milleks oli omapärase kaameratööga ulmeseiklus «Hardcore Henry» (2015), milles vaataja kogeb kogu tegevust läbi peategelase silmade. Kas sama võtet ka «Eikeegis» näeme – kuna seda lavastaja n-ö käekirjaks on nimetatud –, selgub peagi. Päris selge on aga, et «John Wickile» sarnaneb linalugu kohe kindlasti ning seda nii visuaalselt kui ka sisuliselt – kuigi koera asemel on loosse mässitud kassipoeg.