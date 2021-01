Piinlik põhjus, miks Kate Winslet ei suuda enam «Titanicut» vaadata

Winslet jagas mitmeid aastaid tagasi intervjuus, et teda häirib hirmsasti tema ameerika aktsent, mida ta inglise näitlejana küll kogu hingest püüdis matkida, ent ju siis mitte nii oskuslikult, et see hiljem näitleja isikliku kvaliteedikontrolli läbiks. Kui näitlejalt CNNis küsiti, mis stseeni ta uuesti filmida sooviks, vastas Winslet: «Kõik! Kui filmi vaatan, siis mõtlen, et kuidas ma küll mängisin üht või teist stseeni, nagu ma seda tegin. Ja mu ameerika aktsent...Ma ei suuda end kuulata, sest see on lihtsalt kohutav. Loodetavasti olen nüüd paremaks saanud,» ahastas Winslet. «See kõlab väga enesekeskselt, aga näitlejad kipuvad olema enesekriitilised ega taha end ekraanil vaadata. Aga «Titanicut» vaadates ma tõesti soovin pidevalt, et saaksin stseene uuesti filmida. Kas saaksime teha ühe duubli veel, palun?» lisas ta.