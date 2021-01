Urmas Eero Liiv asub tööle TV3 Grupi telekanalite loovjuhina

TV3 loovjuhi ametisse asuv Urmas Eero Liiv on kogenud tele- ja filmitegija ning meediaõppejõud, kes aastatel 2012-2017 oli TV3 programmijuht.

«Urmas Eero Liiv tunneb televaldkonda väga hästi ja meil on rõõm, et peale aktiivset tööd filmimaailmas naaseb ta taas televisiooni, et tuua meie telekanalitesse palju uut ja värsket meelelahutust,» tunneb heameelt TV3 Grupi tegevjuht Signe Suur.