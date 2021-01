Kuigi kinod on hetkel ajutiselt viiruseleviku ohjeldamiseks suletud, siis on mõned filmilevitajad optimistlikult kuulutamas uute filmide kinnotulekut: nii on jaanuari keskel, kui kinod esialgsetel andmetel taas avatakse, suurtele ekraanidele oodata Norra katastroofipõnevik «Tunnel» (Tunnelen, 2019).