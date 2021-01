PÕNEV SEANSS ⟩ Mehed saavad Rootsi festivalil filmi vaadata günekoloogitoolist

Spetsiaalselt festivali tarbeks loodud nn günekoloogiline kinotool (The Gynecological Cinema Chair) on osa Odelli videoinstallatsioonist «Undersökningen» («Läbivaatus») ning selle eesmärgiks on tekitada diskussiooni võrdsusest, võimust ja empaatiast. Günekoloogiline kinotool võimaldab selles istujale silmast-silma kogemust, millega naised on hästi tuttavad, ent mitte mehed. Toolis istudes mängitakse meespublikule filmi, mis imiteerib günekoloogilist läbivaatust. Kas püksid jäävad jalga või mitte, pole täpsustatud – võimalik, et siinkohal võib igaüks ise oma valiku teha, kui «interaktiivset» kogemust nad saada soovivad.

Projektis on juba andnud nõusoleku osaleda mitmed tuntud mehed, teiste seas endine Rootsi kaitseminister, ajakirjanikud, kunstnikud, teatrijuht, hokimängija ning endine Interpoli president.

«Mehed istuvad sageli jalad harkis, võttes teinekord palju ruumi. Günekoloogitoolis istumine on enam-vähem sama, ainult natuke rohkem tuleb kallutada,» sõnas kunstnik Odell naljatades, ent pole loonud oma taiest siiski huumori tarbeks: günekoloogitool toimib tema projektis haavatavuse ning võimu äraandmise sümbolina, mille vabatahtlik aktsepteerimine peaks just meesterahvaste puhul andma huvitavaid tulemusi. «Kas mehed üldse on nõus sellesse tooli istuma või on ta kahtleval seisukohal ning kui, siis miks? Kas nad tunnevad, et kaotavad midagi, kui seda teevad ja kui, siis mida täpsemalt? Kui ta on ebakindel, siis mida ta kardab? Kas nad suudavad seda näha kui empaatilist tegu? Kuidas mõjub neile sellises asendis võõra naise pilk? Kui mees keeldub, siis miks? Kas sel on midagi pistmist teiste meeste hinnangutega või kardab ta seada end olukorda,, kus temalt – kuigi sümboolselt – võim ära võetakse?» küsib kunstnik.