20 AASTAT ⟩ Meenuta, kui tuline oli «Kiired ja vihased» päris esimene võidusõit

Kõigest tagasihoidlikud 38 miljonit dollarit maksnud film tõi omal ajal kinodes sisse 207 miljonit – summa, millest eest tänapäeval üha kõrgemale nihkuva latiga filmiseeria uut osagi valmis ei tooda. Saaga seni viimane ehk kaheksas peatükk tuli välja 2017, maksis 250 miljonit ja teenis kinokassades kokku üle 1,2 miljardi dollari. Mullu jõudis saaga fännide janukustutusena kinodesse saaga harufilm «Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw», mida saatis samuti kolossaalne edu: film kogus kassatulu üle miljardi dollari.

20 aastat on pikk aeg ning kui esimest filmi uuesti vaadata, on päris selge, et ka Hollywood on vahepeal paraja arenguhüppe teinud. Päris esimene streetrace aga kuulub igatahes filmiajalukku koos 33-aastase Vin Dieseli ja 27-aastase Paul Walkeri noorte ja rõõsade näolappidega. Ka fraas «Pole vahet, kas võidad tolli või miiliga – võit on võit!» kõlab filmisaaga mitteametliku motona siiani pulssi kergitavalt.

Kes on siiani varalahkunud Paul Walkeri (hukkus aastal 2013 autoõnnetuses) andnud fännid, siis neil tasub esimesi filme vaadates taevale tänulik olla, et Brian O'Connori rolli ei valitud tema asemel näiteks Eminemi või Mark Wahlbergi, keda ossa kaaluti, ning see äärmiselt võluv blond näitleja oma lühikeses elus särava karjäärilennu läbi teha sai.

Meenuta esimest võidusõidustseeni:

«Kiired ja vihased 9» leiab Dom Toretto (Vin Diesel) elamas vaikset elu koos Letty (Michelle Rodriguez) ja nende väikese poja Brianiga. Domi hämar minevik leiab teda taaskord üles ning sedapuhku on panused kõrgemal kui kunagi varem, sest kaalul on terve pere turvalisus. Vanad kamraadid saavad taas kokku, et kurjadele plaanidele pidurit tõmmata ning seltskonnaga liitub Domi kadunud vend Jakob (John Cena) – tapamasin ja tippkihutaja ühes isikus.

Filmis astuvad lisaks juba tuttavatele nägudele üles veel sellised suured Hollywoodi nimed nagu Helen Mirren ja Charlize Theron. Tegemist on esimese filmiga uuesti mõttelisest triloogiast, mille lavastab saaga nelja filmi režissöör Justin Lin (filmid 3-6, sh eriti menukas «Tokyo Drift»).