Alates tänasest näitab Kanal 2 veidi enam kui nädala jooksul jutti ära kõik «Harry Potteri» saaga filmid. Kuidas elavad võluriõpilastena tuntuks saanud ja juba lastena oma esimesed miljonid teeninud noored briti näitlejad täna?

Daniel Radcliffe

Viimati nägime Harry Potterit kehastanud britti suurtel ekraanidel veel lõppenud aastal, mis kinodele koroona pärast teadupärast just soodne polnud: ta kehastas peaosa tõsielulises draamas «Põgenemine Pretoriast», milles mängis Lõuna-Aafrika poliitvangi, kes türmist väga loomingulisel moel sääred teeb. Vahetult enne seda aga astus ta üles ultravägivaldses märulikomöödias «Guns Akimbo», milles tema tegelaskujust saab vastu tahtmist jõhkra tapmismängu osaline, kel tulirelvad sõna otseses mõtted pihku kruvitud.

Ka õitsval telerindel on oma tulevikku ka produtseerimise ja lavastamisega siduda soovival näitlejal tegemist olnud – koos Steve Buscemiga mängib ta tänavu kolmanda hooaja saavas komöödiaseriaalis «Miracle Workers», mille tiitrites Radcliffe'i nimi ka produtsentide real seisab.

Koroona tõttu IMDB filmiportaalist Daniel Radcliffe'i uute tegemiste kohta infot ei leia: päris kindlasti on midagi töös, ent kuna pandeemia tõttu on tootmisega kõigil kuri karjas, siis pole uusi projekte julgetud välja hõigata, kuna tulevik on väga ebaselge.

Küll aga leiab uudiseid kõmuveergudelt: juba 2000. aastal vanemate poolt tulevasele filmitähele loodud firma, mille arvele läksid kõik poisi Potteri-tulud, avaldas oma majandustulemused ning selgus, et Radcliffe'i firma läks koroona-aastal pea miljoni naelaga kahjumisse, samas kui aasta varem oli 4,2 miljoniga kasumis. Ettevõttel on siiski mitmesuguseid varasid, sh investeeringuid 80 miljoni naela ulatuses ning tõenäoliselt tuli kahjum sellest, et näitleja tegi mõne suurema investeeringu mõnesse filmiproduktsiooni – just selleks ta oma Potteri-palkasid üldiselt kasutab (kokku on ta filmide eest teeninud üle 80 miljoni naela).

Celebrity Net Worth hindab Radcliffe'i väärtuse 110 miljoni dollari peale ning tema palgatase on ümmarguselt 15 miljonit dollarit.

Näitleja jagas hiljuti oma mõtteid elust ja tööst YouTube'i veebisarjas «Hot Ones»:

Filmisaaga peategelase roll lõi täna 31-aastase näitleja jaoks valla nii mõnedki uksed, kuid tõi kaasa ka muresid: koos filmide populaarsusega kasvas kuulsuse koorem, mis päädis alkoholiprobleemiga. Esimese filmi võtete ajal kõigest 11-aastane Radcliffe on meenutanud, kuidas ta võtteplatsil murdeikka jõudes üha sagedamini vägijooke tarbima asus, et kasvavate pingetega toime tulla. Viimaks kippus kontroll käest päris ära, mistõttu lõpetas näitleja alkoholi tarvitamise täielikult ning on siiani karske eluviisiga.

Daniel Radcliffe vastab tema kohta netist enim otsitud küsimustele:

Emma Watson

Lisaks sellele, et Potteri-filmide näitlejad on ühed kõrgemalt tasustatud briti näitlejad üldse, võib julgelt öelda, et kõige kõrgema kaarega on tuumkolmikust lennanud just kamba ainus tüdruk Emma Watson. Kuigi Celebrity Net Worth hindab tema väärtuseks 80 miljonit dollarit ning seega vähem kui Radcliffe, siis erinevalt viimasest on Watsonit saatnud kõige suurem edu just Hollywoodis (kuhu, nagu paistab, Radcliffe väga ka kippunud pole ning on otsinud ebatavalisemaid teid tippu jõudmiseks): tema suurimaks filmiks oli «Kaunitar ja koletis» (2017), mis teenis kinokassades 1,2 miljardit dollarit ning tõi Watsonile sisse 13 miljonit. Viimaseks ülesastumiseks suurel ekraanil jäi Greta Gerwigi Oscari-film «Väikesed naised», mis tuli välja aasta eest. Nüüd, nagu Radcliffe'igi puhul, puhub tema IMDB kontol aga tuul: siin ei olevat aga põhjuseks mitte enam üksnes koroona, vaid väidetavalt soov Hollywoodile head aega öelda. Watson on alati olnud akadeemilist tüüpi (nagu tema tegelaskuju Hermione!) ning kuuldavasti tahab täna 30-aastane staar tegeleda muude asjadega kui särav tilu-lilu – näiteks tegeleda aktivismiga naistevastase vägivalla, rassismi ja kliimasoojenemise vastu, nagu ta viimastel aastatel ka teinud on. Kõmulehed kirjutavad, et oma elu Londoni ja New Yorgi vahel jagava Watsoniga olevat seetõttu juba mõnda aega keeruline koostööd teha, kuna ta käituvat nagu diiva – pole ka ime, sest niivõrd hiilgavat tähelendu kogevad vähesed, eriti aga veel need, kes pole otseselt näitlejakarjäärist isegi mitte unistanud (Potteri-filmide lapsed leiti avalikelt konkurssidelt).

Kaadritagune video «Kaunitari ja koletise» võttelt:

Intervjuu ajakirjale Vogue:

Rupert Grint

Nii nagu semu Radcliffe, on ka värskelt tütre isaks saanud 32-aastane Rupert Grint osanud oma Potteri-filmidest saadud palga kenasti kasvama panna ning, nagu tagantjärele paistab, oli tal seda ka kõige rohkem vaja – kuigi Celebrity Net Worth hindab tema väärtuseks 50 miljonit dollarit, siis on Grinti karjäär läinud kolmikust kõige vaevalisemalt. Kui ka Radcliffe'il olid raskused kuulsuse painega toime tulemisel, siis Grint kannatas sedavõrd, et kaalus kord isegi filmisaagast lahkumist. Pärast Potteri-film (viimane aastal 2011) jäi tema karjäär praktiliselt seisma (kui paar üksikut filmi, tele- ja teatriotsa välja arvata) ning teatav comeback leidis aset alles hiljuti, aastal 2019 õudusmeistri M. Night Shyamalani produtseeritud Apple TV+ seriaalis «Servant», mis päris head vastukaja leidis. Grint on oma miljonid pannud kinnisvarasse – talle kuuluvad Inglismaal mitu uhket häärberit – ning lisaks on tal kopsakas investeerimisportfell, mis teenib mehele ja tema noorele perele ka uute filmipalkadeta kenakest tulu.

Hiljutine intervjuu Grintiga:

Oletused, miks Grint Hollywoodis läbi ei löönud: