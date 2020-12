TOP 20 ⟩ Kuidas nii? Netflixi aasta kõige suurema hiti tiitli sai põlatud Poola erootikadraama

Tegemist on ohtalt põlatud filmiga, millel on IMDBs hindeks nigelad 3,3 palli 10st ning Rotten Tomatoes keskkonnas lausa 0-protsendiline reiting (publikuskoor 29%, mis on samuti väga nõrk).

Ometi suutis film pikalt Eestigi Netflixi vaadatuimate filmide esikümnes (mis platvormil alates sellest aastast kuvatud on) püsida ning vaatajates ohtralt huvi tekitada. Mõistagi andis selleks suurima tõuke filmi vägagi intrigeeriv tutvustus, mis pani armujanulise publiku ilmselt lootma, et tegemist võib olla Ida-Euroopa versiooniga «50 hallist varjundist».

«Massimo on maffiaperekonna erakordselt nägus liige ja Laura on ühe Varssavi hotelli müügidirektor, kes püüab päästa oma suhet. Naine ei oska oodatagi, et satub Sitsiilia puhkusereisil 365 päevaks mehe kätte vangi, kes püüab panna teda endasse armuma.» Kriitikute hinnangud on äärmiselt üksmeelsed: tegemist on kohutava rämpsuga, mida ei peaks mitte keegi vaatama, ning lisaks romantiseerib see vägivaldset suhet, mis pole kuskilt otsast tervitatav.

Vaata filmi treilerit:

Kuid Netflix ei võtagi arvesse hinnanguid, vaid loeb üksnes n-ö klikke ehk mis film on korra juba käima pandud, saab hääle kirja ja liigub esikümne poole. Filmi vaatamise pikkus, mida varem arvestati, ei kehti juba mõnda aega. Netflix ei ole oma andmete jagamisel, mis puudutab reaalseid arve, kuigi lahke, seega tuleb leppida monitooringusaidi Flixpatrol edetabeliga, mis pidevalt Netflixil silma peal hoiab ning seda 78 riigis.

Edetabeli teiselt kohalt leiame vägagi populaarseks osutunud loo Sherlock Holmesi teismelisest õeraasust Enola Holmesist (tegu on fännifiktsiooniga), keda kehastab Netflixi ulmesarjade lipulaeva «Stranger Things» peaosatäitja Millie Bobby Brown. Film oli pikalt esikohal, ent pidi viimaks siiski publiku räpasematele huvidele alla vanduma. Märkimisväärselt palju leiab edetabelist pühadefilme, millest paljud juba pikalt enne jõule välja tulid. Tabelis on ka üks dokfilm, milleks on sotsiaalmeediast rääkiv «The Social Dilemma».