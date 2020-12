VALUSALT AUS ⟩ Fännivideo võtab humoorikalt kokku kõik, mis «Tenetil» viga on

Pole saladus, et film pole oma väändes aegruumis hargnevate sündmustega just kerge vaatamise killast ning juba filmi kinodesse jõudmise eel levis filmitegijate endi poolt hoiatus, et linalugu tuleks pigem tunnetada kui mõista püüda. Nii saabki kõige suurema koosa videos filmi segane struktuur ning öeldakse ausalt välja, et tegemist on filmiga, mis on mõeldud ennekõike nii suurtele Nolani-austajatele, kes niikuinii tahaksid filmi kolm korda üle vaadata.