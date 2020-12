AKEEM ON TAGASI ⟩ Vaata Eddie Murphy palavalt armastatud pühadefilmi «Prints Zamundast» järje värsket treilerit

Et järge oodata on, teame juba paar aastat, kuid nüüd on viimaks ometi kindel, kus ja millal legendaarse loo jätku näeb: vaatamiseks peab omama Amazon Prime kontot ning film ilmub 5. märtsil.

Paramount Picturesi 1988. aasta filmis kehastas Murphy New Yorgi Queensi linnaosas koos oma teenija Semmiga lihtinimese elu mekkivat Aafrika Zamunda kuningriigi printsi Akeemi, kes otsis seal endale väärilist pruuti, kelle ainus huvi ei oleks tema võim ja rikkused. Järjes otsib Akeem Ameerikas oma kadunud poega, kellest peaks saama Zamunda troonipärija.



Vaata treilerit:





Järg «Prints Zamundast 2» ehk «Coming 2 America» lavastajaks on režissöör Craig Brewer (tunnustatud «Dolemite Is My Name», kus mängib samuti Murphy) ning armastatud rollides astuvad lisaks 64-aastasele Hallile ja 59-aastasele Eddie Murphyle (kes on ühtlasi filmi produtsent) üles astuma mitmed teisedki esimese filmi näitlejad. Kusjuures, Zamunda kuningat Jaffe Jofferit mänginud 88-aastane vanameister James Earl Jones on samuti uuesti ekraanil.