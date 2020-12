TOP 20 ⟩ Need olid Kinoportaali aasta 2020 kuumimad uudised ja loetuimad hittlood

Lõppev aasta oli kinodele ja filmitööstusele hullem kui ükski varasem – globaalne pandeemia lükkas seni kindlatel jalgadel seisnud Hollywoodi ja ka muu maailma filmitootmise ootamatult uppi ning püstitõus on olnud vaevaline. Üht-teist põnevat on siiski filmimaailmas sel murettekitaval ajal siiski sündinud: siin on ülevaade Kinoportaali aasta 2020 loetuimatest lugudest.