VIDEO ⟩ Vaata, millised pakid läkitasid Eesti lapsed «Jõulud džunglis» välismaa staaridele

Jaak Kilmi sõnul on tekkis kingituste vahetamise idee soovist lapsi omavahel tuttavaks teha. «Vanasti oli kombeks, et koolidel olid sõpruskoolid näiteks Soomes ja Rootsis ning paljud lapsed said omale kirjasõbra, kellega tiguposti teel suhelda. Jõuludeks saadeti üksteisele ka kingipakke, mis oli väga põnev ja tore. Laste omavahelise sideme loomiseks otsustasimegi korrata vana head vastastikku kingipakkide saatmise kommet ja tundub, et kõik osapooled said meeldejääva ja laheda jõuluelamuse,» kinnitas Kilmi.