PÜHADEFILMID ⟩ Mida lõbusat ja romantilist pakub jõuludel vaatamiseks Kanal 2?

«Neljad jõulud»

24. detsembril kell 20.30

Romantiline komöödia õnnelikus vabaabielus elavast Brad'ist (Vince Vaughn) ja Kate'ist (Reese Witherspoon), kes väldivad jõulude ajal oma lahutatud vanemaid. Tavaliselt naudivad nad vabu päevi kusagil sooja päikese all. Kuid sel aastal on lennujaam tiheda udu tõttu suletud ning paarike peab külastama teineteise sugulasi, mis tähendab neljasid jõulusid ühe tormilise päeva jooksul. See katsumus, aga paneb nende suhte tõsiselt proovile.

«Vastik vana»

24. detsembril kell 22.30

Pöörane komöödia siivutust, terava keelega ja alkoholilembesest poejõuluvanast Willie'st (Billy Bob Thornton), kes töötab vaid kord aastas – seifivargana. Jõululaupäeval kui kõik on koju läinud, tühjendab ta selle kaubamaja seifi, kus ta parasjagu töötab. Seejuures on talle abiks kääbusekasvu päkapikk Marcus. Ent nende jõulude ajal kipub plaan nurja minema, sest liiga paljud inimesed armastavad jõuluvana. Film ei sobi alaealistele.

«Jõulutunde otsinguil»

25. detsembril kell 06.30

Romantiline jõulufilm! Miranda kasvas üles koos emaga, kuid jäi lapsepõlves jõulude ajal orvuks. Seetõttu tekitavad aasta kaunimad pühad noores naises kurbi mõtteid. Saanud teada vihje oma võimalikust isast asub Miranda otsinguile. Otsingute käigus leiab ta aga miskit hoopis enamat ja ühel hetkel ei tundugi jõuluperiood enam nii nukker.

«Lumekuninganna 3: Tuli ja jää»

25. detsembril kell 08.20

Tuntud muinasjutu ainetel valminud kogupere-animatsiooni kolmas film. Kangelanna Gerda sai võitu nii Lumekuningannast kui ka Lumekuningast, kuid ei suuda ikka rahu leida. Ta unistus on leida vanemad, kelle kord Põhjatuul kaasa viis, ja taas perekond olla. Nii asubki Gerda ühes sõpradega põnevale rännakule, et leida vanemad ja teel uusi raskusi seljatada. Nad avastavad trollide iidse võlueseme – Tule ja Jää kivi. Sellest peale ei lähe miski enam algse plaani järgi. Kas Gerda suudab võluväe alistada ja pere tagasi saada? Filmis andsid tegelastele hääle: Karin Rask, Tõnu Oja, Priit Valkna, Tarvo Krall, Emil Rutiku jpt.

«Elliot, kõige väiksem põhjapõder»

25. detsembril kell 10.10

Animafilmi tele-esilinastus! Saage tuttavaks tillukese hobusega, kel on hiigelsuur süda ja kes kannab nime Elliot. Üks Jõuluvana põhjapõtradest teatab 21. detsembril ootamatult, et kavatseb pensionile jääda. Talle on vaja leida asendaja ning sellega on kiire! Südamlik suksu Elliot ja tema parim sõber võtavad suuna Põhjanabale, et võtta osa põhjapõtrade katsetest. Elliot soovib näidata, et just tema on vabaks jäänud ametikohale kõige sobivam... hobune!? Sest suured unistajad unistavadki ju suurelt. Lõbusas ja lustakas jõuluseikluses annavad tegelaskujudele oma hääled teiste seas Tarvo Krall, Erki Aule, Piret Simson, Kati Ong, Karin Aule, Rauno Kaibiainen ja Maarius Pärn.

«Politseiakadeemia» maraton

25. detsembril alates kell 12.00

«Peeglike peeglike»

26. detsembril kell 19.30

Klassikalise muinasloo imeline uusversioon! Kuri kuninganna (Julia Roberts) allutab endale terve kuningriigi ning otsustab, et võluvast printsist (Armie Hammer) peab saama tema seaduslik abikaasa. Pagendatud printsess (Lily Collins) võtab endale appi seitse väikesekasvulist maanteeröövlit, et võita tagasi see, mis õigusega talle kuulub. See on lennukas seikluskomöödia täis armukadedust, romantikat ja reeturlikkust, mis haarab oma fantaasiarikkuses enda embusesse igas vanuses vaatajad.

«Puhkus»

26. detsembril kell 21.40