Äsja 30 aasta juubelit tähistanud hittfilmi «Üksinda kodus» kohta pudeneb igal aastal uusi uudiseid, ent sel aastal kisub asi ikka täitsa käest ära. Ehk on süüdi koroona?

Kui eelmise aasta pommuudiseks oli põhjus, miks Kevin üldse üksinda koju jäi, siis tänavu on päevakorral vägagi n-ö välja imetud teooria – pole ka imestada, arvestades, kui paljud inimesed viimastel aastatel vandenõuusku on pööranud.

Teooria kohaselt oli Kevini ema Kate (Catherine O'Hara)üksinda koju jäänud poja pärast sedavõrd mures, et oli valmis lausa oma hinge saatanale müüma. Kes filmi täpsemalt mäletab, siis ütles ta selle ühel hetkel ka otsesõnu välja. Põhjust muretsemiseks oli küllaga, kuna poeg pidi oma pere Chicago maja kahe nurjatu päti – Harry (Joe Pesci) ja Marv (Daniel Stern) – eest kaitsma. Filmi kõige imelisem moment saabub, kui Kevin jälle ema käte vahele saab joosta ning kõik saab korda.

Kuid mis hinda pidi ema tegelikult maksma selle eest, et suure Pariisi perepuhkuse saginas oma ühe noorimatest lastest koju maha unustas? Redditi kasutaja drewgarr leiab, et vastus on filmistseenidesse ära peidetud: ema müüs oma hinge vanatühjale endale.

Tõestus? Kes mäletab, siis õnnestus Euroopast USAsse tagasi lennanud Kate'il Scrantoni lennujaamast (10-tunnine teekond) koju tagasi sõita «polkakuningas» Gus Polinski abil (John Candy). Paraku – arvasite ära – polnud tegemist mitte lihtsalt ühe toreda tüsedusele kalduva mehega, vaid end osavasti ära maskeerinud kuradiga, kes ilmus välja niipea kui teda välja kutsuti.

«Ma lähen koju oma poja juurde, kui see maksab mulle kõik, mis mul on, või kui ma pean kasvõi lennuki peale hääletama või oma hinge kuradile müüma!» kuulutas Kate lennujaamas. Paraku ei teadnud ta, aga teadis Redditi terane kasutaja, et Scrantoni lennujaama juures on suur risttee ning, nagu kõik muinasjuttudest teame, siis kuradi väljakutsumiseks paremat kohta juba ei leia. Järgmisel hetkel oligi Gus platsis ning pakkus naisele küüti.

Ei veena? Selgub, et saatana-teooriale leiab tuge filmist veelgi: nimelt mängib Gus klarnetit. Kes ei ole kursis, siis pidavat piibliraamatust leidma piisavalt viiteid sellele, et puupuhkpillid nagu klarnet, flööt, oboe, fagott jne on pahelised pillid, mil on otsene seos saatanlike kiusatustega ning antud juhul olevat tegemist peene vihjega Gusi tegelikult olemusele.