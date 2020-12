RAJU TREILER ⟩ Egiptuse rämpsmärul selgitab välja: kumb on kõvem mees, kas Mike Tyson või «Troonide mängu» hiiglane?

Film kannab pealkirja «Kõrbestreik» (Desert Strike / Pharaoh's War) ning lavastas selle keegi tundmatu egiptlane, kes materjali pealt ennustades arvatavasti kunagi tuntuks ei saagi. Hinne IMDB keskkonnas on kõrbetükil häbiväärsed 3,5 palli, kuid tuleb tunnistada, et vähemalt näitlejate valik on olnud mõnevõrra vaimukas. Algselt Egiptuses «Vaarao sõja» pealkirja all ilmunud märuli puhul on kolmandaks heaks uudiseks see, et B-kategooria templi on lavastaja ilmselgelt ise oma filmile löönud, sest juba treilerist kumab läbi huumorit, mis viitab, et suuresti ongi tegemist austusavaldusega vanadele headele lollidele rämpsmärulitele, kus keegi ei mõtle ega tunne midagi ja möll muudkui käib.