SAHINAD ⟩ Kas Tom Cruise noppis endale uue pruudi otse «Võimatu missioon 7» võttelt?

Pingelisel ajal koos võttel olles on näitlejad läbi aegade ikka armusoonele sattunud ning nüüd olevat Amori nool tabanud ka 58-aastast Cruise'i ja 38-aastast Atwelli ning seda romantilises Itaalias, kus filmi võtted suuresti toimusid.

Uudis tuleb samal ajal kui meediasse on jõudnud teinegi Cruise'i uudis, mis on tõstatanud palju küsimusi seoses käitumisnormidega: staar (kes on ka filmi produtsent) võttis endale vabaduse võttemeeskonna peale häält tõsta, kui kaks tiimiliiget teineteisele koroonatingimustes liiga lähedal seisid, ähvardades vallandamisega. Vihapurskest lekkis meediasse ka salvestis.