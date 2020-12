Kirglikke stseene eelistati filmiajaloo iidsematel aegadel ikka kuidagi vihjamisi vaatajani tuua, et mitte kogemata ühiskonna kõlblusnärvi tabada. Küll aga on teada, et niipea kui sündis filmikunst, sündis ka pornofilm ning eksperimentaalsemad filmitegijad asusid kompama hallalasid nende vahel, et ka tavavaatajates põnevust tekitada ning endale julge auteur'ina nime teha.