VAATA FILMI ⟩ «Päästja koolikella» staar mängib miniseebikas KFC topsidelt tuttavat kanataati

Tegemist on KFC ning läilade melodraamade telekanali Lifetime koostöös valminud 16-minutilise reklaamfilmiga (mini-movie), mis kannab pealkirja «Võrgutamise retsept» (A Recipe for Seduction) ning teostusest on aru saada, et filmi eesmärk ongi olla nii lääge ja totter kui vähegi võimalik, et teenida ära «nii halb, et lausa hea» kvaliteedimärki. Eneseiroonilise huumori nimel läheb loosi kõik alates halvast grimmist ning lõpetades seebiooperitest tuntud dramaatiliste hetkedeni.