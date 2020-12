NÜÜD KINOS ⟩ Venelaste katastroofifilm «Tulemeri» rabab hullumeelsete leekidega

Tuletõrjesalga ülem Aleksei (Konstantin Habenski) on harjunud, et kõik on tema kontrolli all, isegi tütar Katja (Stasja Miloslavskaja), kellel tekib suhe tuletõrjesalga noore uustulnuka Romaniga (Ivan Jankovski). Alekseile ei meeldi ärahellitatud ja alati rõõmsameelne noormees. Tuletõrjesalk saadetakse metsapõlengule. Kaasa võetakse ka Roman, kuid vaid selleks, et noormees ränga tööga ära hirmutada, peale mida pöörduks ta vabatahtlikult oma endise elu juurde ja jätaks Katja rahule. Tulekahju ei rauge ning tuleroaks ähvardab saada ka lähedalasuv küla ja selle elanikud. Tuletõrje salga ülesandeks on päästa inimesed.