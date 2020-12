Avalikkuse ette on jõudnud helisalvestis «Võimatu missiooni» seitsmenda filmi võtetelt, kus kogu ettevõtmise vaimne isa Tom Cruise oma tiimi peale häält tõstab, kui paar võttemeeskonna liiget talle koroona ettevaatusabinõude eiramisega vahele jääb.

Salvestiselt, mille on avalikkuse ette toonud The Sun, on kuulda, kuidas staar tiimile pika ja ärritunud loengu maha peab. Põhjuseks olnud kahe tiimiliikme teineteisele lubamatult lähedal seismine arvutiekraani ees. «Kui ma veel näen sellist asja, lendate mõlemad!» ähvardab Cruise, kasutades vandesõnu.