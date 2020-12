INTERVJUU ⟩ Miks Kadri Kõusaar filmi kaugel kõrbes tegi ja kuidas see rahakotti kohtles?

Kadri Kõusaar selgitas «Ringvaates», et otsustas Jordaanias filmi teha, kuna seal on imeilus kõrb, kirjutab ERR. Hinnatasemel on Jordaania Kõusaare sõnul Eestiga üsna sarnane. «Toit ja bensiin on odavamad kui Eestis, aga muu on ikka sama,» ütles ta ja tõi välja, et seal kõrval on näiteks Iisrael, mis on väga kallis. «Tänu koroonale on praegu ka kõik kallim, sest toitlustusel on omad reeglid, kõik peab olema eraldi pakendatud.»