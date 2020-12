NÜÜD KINOS ⟩ Jõulufilm «Hõbedased uisud»: kas venelased väntasid endale poole miljardi rublaga oma «Titanicu»?

Lummav melodraama «Hõbedased uisud» ( Серебряные коньки ) lennutab vaataja aastasse 1899, mil maailm seisab oluliste ajalooliste sündmuste lävel. Enne sajandivahetust on maailma üks kaunimaid linnu – Peterburi – täis pühade-eelsest sagimist. Matvei on laternasüütaja poeg, kes veedab suurema osa oma ajast linnatänavatel, kannatades puudust ja nälga. Tema ainukeseks rikkuseks on isa kingitud hõbedased uisud. Ühel saatuslikul päeval ei suuda Matvei ühele rikkale härrale saadetist õigeaegselt kohale toimetada ning kaotab töö. Üks juhuslik kohtumine avab poisi jaoks tundmatu varaste maailma. Ta liitub vargajõuguga, kuid selleks, et saada raha isa raviks.

Hiilgavalt vaatemängulise filmi eelarve oli 500 miljonit rubla (5,6 miljonit eurot). Venemaal on filmi võrreldud samuti meil aastavahetustel sagedasti näidatud James Cameroni «Titanicuga»: siingi on mängus keelatus armastus, pingeid loovad kõrgklassi ja vaeste suhted, kõik toimub uskumatult uhkete dekotatsioonide keskel ning kõige krooniks veel ka madalatel temperatuuridel. Ka filmi ülesehitus olevat holliwoodilik. Ainult et antud juhul on lootust, et kõik ei lõpe ohvriterohke katastroofiga (ehkki ülekantud mõttes teeb kogu sellele ilule lõpu veelgi hulle sündmus kui laevahukk ehk terendav maailmasõda). Kriitikud toovad välja, et film on just see, millena näib – puhas muinasjutt, kus vaesed on head ja rikkad pahad – pakkudes kaheks tunniks täielikuk eskapismi ilustatud ajaloo pehmes embuses.