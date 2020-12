Numbrid ei valeta: Forbesi kalkulatsioonid asetavad Gadoti lõppeval aastal filmitööstuse kõige kõrgemalt tasustatud naiste edetabelis 31,5 miljoni dollariga kolmandale kohale, napilt Sofia Vergara ja Angelina Jolie järel. Ometi on Gadot eelnimetatute kõrval küllaltki uus tegija ning saavutanud oma positsiooni alles lähiaastail. Täna 35-aastane Gal Gadot esindab seejuures igati ebatavalist ja vaat et lausa nõiaväel toimunud tipputõusu: esiteks pole ta verinoor, ta on abielus ja ema, teiseks on ta renomee üsna lühike ning kõigele lisaks ei ole ta emakeeleks üldsegi inglise keel. Naisele otsa vaadates saab aga hetkega selgeks, mis tema läbilöögivõime saladus on: tegemist on lausa ulmeliselt ilusa naisega, kes lisaks äärmiselt karismaatiline ning, iroonilisel kombel, ebahollywoodilik.