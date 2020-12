PÜHADEHITT ⟩ 8 miljonit vaatamist! Eesti näitlejatega jõulureklaami peetakse üheks aasta parimaks

Hamburgi reklaamiagentuuri Jung Von Matt loodud klipi «Hoolitse enda eest / Take Care of Yourself» peategelaseks on vanataat, kel on koroonaisolatsioonis kaotsi läinud nii eluvaim kui ka ihuline ramm. Pildid meenutavad talle, kui vahva ja tugev mees ta kunagi oli ning ka mängleva kergusega kuusepuu õlale vinnav naabrimees ei luba unustada, et noorus ei tule iial tagasi. Kuid kunagi pole hilja, otsustab ta – taat otsib välja oma vana sangpommi ning asub naabrite turtsatustele vaatamata trenni tegema. Pühad on tulekul ning keegi ei aimagi, mis meest tegelikult trenni tegema innustab.