TREILER ⟩ Dokk paljastab, millist luksuselu elatakse Florida utoopilises vanadekodus

Kultuslavastaja Darren Aronofsky produtseeritud dokk vaatleb The Villages' nimelise vanurite pansionaadi kirevat elu, mida iseloomustab kõige paremini ühe filmitegelase repliik: «Ma ei tulnud siia surema, vaid elama!» Tegemist on lavastaja Lance Oppenheimi debüütteosega, ent materjal näib paljutõotav – ning ka visuaalselt nauditav. The Villages' residendid on enda sõnul avastanud noorusallika ning naudivad oma elu selles utoopiliselt päikselises palmiparadiisis nagu homset ei tuleks, sest ega seda sageli teatud vanuses enam ei tulegi. Paraku ei leia mitte kõik seal õnne, ehkki kõik paistab täiuslik. See on sürreaalsevõitu lugu elu mõtte, õnne ja armastuse leidmisest elu viimases peatükis, mis pole kübetki vähem oluline kui kõik eelmised.