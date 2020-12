KOMÖÖDIA ⟩ Kas vallaliste elu ikka mekib nii magusalt, kui abielumeestele tundub?

Komöödia parimatest sõpradest Rickist (Owen Wilson) ja Fredist (Jason Sudeikis), kes on juba pikki aastaid abielumehed ning kes muutuvad iga päevaga aina rahutumaks. Ühel hetkel saab aga nende abikaasadel villand, et meeste pilk peatub pidevalt võõrastel naistel ja otsustavad teha neile üllatava ettepaneku. Nimelt saavad mehed linnaloa: üks nädal abieluvaba elu, mille jooksul nad võivad teha, mida iganes hing ihkab ja ilma, et peaksid hiljem naistele oma tegemistest aru andma. Kui esmapilgul tundub meestele, et nende suurim unistus on täide minemas, siis üsna pea saab selgeks, et nende kujutlus vallaliste elust ei vasta üldse tegelikkusele. Film ei sobi alaealistele.