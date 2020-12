KUUM RETRO ⟩ Noor Meg Ryan näitab ette, kuidas veenvalt orgasmi teeselda

Oscariga pärjatud aegumatu romantiline komöödia, millest sai üle ootuste suur kinohitt. Harry (Billy Crystal) ja Sally (Meg Ryan) on tundnud üksteist juba aastaid, kuid pole sõprusest kaugemale jõudnudki. Kas mees ja naine võivad olla nii kaua vaid head sõbrad või areneb sõprus tingimata kaugemale? Need on küsimused, mida film vaatajale esitab, samal ajal kui ekraanil rullub lahti üks väga moodne armulugu, mis pole siiani oma aktuaalsust kaotanud, kuigi film juba üle 30 aasta vana.

Filmifakt

Kuigi HBO hittsarjani «Seks ja linn» läks veel ükslugu aega, siis leiab siit filmist ühe oma ajast ette ruttava ning omajagu provokatiivse stseeni, mis kuulutab ette peagi saabuvat girl power'i ja Cosmopolitani seksinippide ajastut ning üldiselt 90ndaid, mis aastatuhande ootuses end väga progressiivseks kümnendiks luges. Nimelt teeskleb naispeategelane filmis rahvarohkes restoranis otse laua taga orgasmi, et oma kaaslasele tõestada, et too ei tee vahet, kas naine naudingut teeskleb või mitte. Legendaarne on ka ühe restoranikülastaja reaktsioon ehk repliik ettekandjale: «Palun mulle sama mis talle!». Stsenarist Nora Ephron ja lavastaja Rob Reiner on rääkinud, et tegelikult oli neil kavas tegelased laua taga orgasmi teesklemisest kõigest rääkima panna, ent Meg Ryan pakkus välja, et Sally võiks oma mõtet ka etteastega illustreerida ning tulemuseks said kuldaväärt kaadrid. Kuuldavasti olla režissöör Reiner Ryanile oma ettekujutust orgasmi teesklevast naisest ka juhendamise mõttes etendanud seda oma võttele külla tulnud ema nähes...

Head vaatamist: