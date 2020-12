TÄISPIKKUSES ⟩ Vaata «Teneti» 6-minutilist avastseeni, milles terroristid Linnahalli kontserdi ära rikuvad

«Tenet» ilmub homme 4K UHD, Blu-ray ja DVD formaadis ning Roku, Amazon Prime'i ja iTunes'i vahendusel. Kahe esimese puhul saavad ostjad kaasa eksklusiivse tunniajase featurette'i ehk kaadritaguseid avava doki «Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet», milles filmitegijad avavad linaloo valmimise tagamaid ning kus tõenäoliselt näeb üksjagu ka Eestit ning filmi valmimisele kaasa aindanud siinseid taustajõude.