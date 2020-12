VAATA TASUTA ⟩ 4 head filmi, mida sel nädalavahetusel VeebiTVs vaadata

«John Wick»

John Wick ( Keanu Reeves ) on endine palgamõrvar. Kurjategijate jõuk peksab Johni vaeseomaks, röövib ta muskelauto Boss Mustangi ja tapab ta varalahkunud abikaasale kuulunud koerakutsika. Sellest hetkest saab John Wickist maailma kõige ohtlikum mees, kellelt on kõik võetud ja kellel pole enam midagi kaotada.

«Armastus ja teised õnnetused»

Romantiline komöödia. Emily Jackson (Brittany Murphy) elab kiiret elu – tal on alati toimetamist, ta suu ei seisa kunagi kinni ja talle meeldib kosjamoori mängida. Kui Emiliy Vogue'i kontorisse saabub kena uus fotograafi abiline Paolo, saab Emily geist korterikaaslane Peter järjekordseks ohvriks. Emily on veendunud, et need kaks meest kuuluvad kokku. Oma toimetustes jääb tal kahe silma vahele noormees, kes hoopis talle armastust pakkuda püüab.