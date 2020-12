JÕULUINGEL ⟩ Dolly Parton päästis pühadefilmi võttel 9-aastase lapse elu

Page Six vahendab, et Parton päästis filmivõtetel 9-aastase lapsnäitleja ning tantsija Talia Hilli elu ehk takistas hirmsa õnnetuse juhtumist. «Olime võttel ja pidime kõik oma stardipositsioonidele liikuma. Hakkasin minema, kui järsku tundsin, et keegi mind kõvasti tagasi tõmbas. Vaatasin ehmunult üles ja see oli Dolly Parton,» meenutas Hill, kuidas 74-aastane kantritäht teda auto alla sattumisest päästis, mida ta märganud polnud. Laps meenutas, et Parton oli teda kõvasti kallistanud ja öelnud «Ma päästsin praegu su elu!» ning hiljem märkinud, et «Noh, ma olengi ju ingel!».