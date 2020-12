HOMME KINOS ⟩ «Kallid seltsimehed!» toob ekraanile verise mässu, mida aastaid varjati

Linna parteikomitees töötav Ljudmilla on tõeline Nõukogude kodanik. Ta harrastab letialust kaubandust, taltsutab veteranist isa ja püüab kasvatada isepäiseks muutunud tütart. Oma riiki usaldab ta piiritult, isegi siis, kui hinnad tõusevad ja palgad langevad. Selle vastu protestima hakanud töölisi Ljudmilla ei mõista – kui nad ei austa ega armasta Nõukogude korda, siis tuleb neid karistada, karmilt. Naise ideaalid lööb kõikuma pilk tehasetööliste mässu kulisside taha, kus niiditõmbajaiks on Moskvast saadetud ametnikud ja KGB. Kui kaoses läheb kaduma Ljudmilla tütar, on ahastav naine sunnitud tunnistama, et tema riik pole päris see, milliseks ta seda pidas.