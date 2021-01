JÄRG TULEKUL? ⟩ Koroona nurjas Netflixi Eurovisiooni-filmi geniaalse promoplaani

Kuigi lauluvõistlust ennast tänavu tavapärasel kujul ei toimunud, siis said iga-aastase muusikalise suursündmuse fännid nautida hoopis midagi uut ja põnevat – eneseiroonilist komöödiat «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» (lühidalt «Fire Saga»), mille südames armastatud Eurovisiooni konkurss kogu selle kirevas ja kohati absurdses hiilguses. See kõik jõudis vaatajate ette aga alles jaanide paiku, mitte lauluvõistluse tavapärasel toimumisajal ehk maikuus.

Komöödia peategelased on Islandi muusikud Lars Erickssong (idee autor Will Ferrell) ja Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams), kes saavad «haruldase võimaluse» esindada oma riiki Eurovisioni lauluvõistlusel. Muusikali sugemetega filmis saab teiste seas üles astumas näha James Bondi Pierce Brosnanit, Dan Stevensit («Downton Abbey», «Kaunitar ja koletis») ning telenäitleja taustaga poptäht Demi Lovatot, kelle jaoks on tegu esimese suure filmirolliga.

Tegemist on tõelise fännifilmiga, millesse tootjad ei unustanud lisada näpuotsaga ka sellist materjali, mis kindlustaks filmi menu osalevate riikide seas ehk lisaks Hollywoodi supernäitlejatele, kes on mõistagi linaloo peamisteks tõmbenumbriteks, saab filmis näha ka eri riikide konkursisaadikuid.

Oleks olnud igati ootuspärane, et filmi turundus kuidagi konkursiga seotakse ning ehk oleks isegi oodata olnud ülesastet filmi tegelastelt. Collider vahendab, et filmi promoplaanid olid isegi suuremad kui oleks võinud oodata ning seda lavastaja David Dobkini enda sõnade kohaselt. Selgub, et kavas oli terve nn viral-kampaania, kus näitlejaid McAdamsit ja Ferrelli kavatseti esitleda nende põhjamaistes karakterites kui pärisinimesi ning teha neile ja nende laulule «Volcano Man» reaalne kampaania suurte reklaamtahvlite ja osalustega telesaadetes. Kirsiks tordil oleks olnud pääsemine Billboardi edetabelisse ning muidugi etteaste Eurovisioonil. «Me ei kavatsenudki öelda, et need on Rachel ja Will. Nad oleksid olnud Lars ja Sigrit Ericksdottir,» avalikustas Dobkin.

Teadjad siseallikad on nüüd pressile lekitanud info, et Netflix oli filmiga sedavõrd rahul, et järg olevat juba töös. Midagi konkreetsemat paraku teada pole, peale selle, et tegevus peaks aset leidma taas Eurovisioonil. Ning miks ka mitte, sest kordusülesastumised samadelt artistidelt on konkursil kombeks ning on ka Eesti ju näiteks Koit Toomet mitu korda Euroopa suurima telesaate lavale saatnud.

Põhjust filmiga rahul olla on küllaga, seega võib kõlakat uskuda küll: film püsis tükk aega koguni USA Netflixi esikümnes ning komöödia teenis ära nii Grammy-nominatsiooni (parim heliriba) kui ka kaks nominatsiooni People's Choice Awards auhindadel (parim komöödia ja parim komöödianäitleja: Will Ferrell).

Filmi ühes suurimas muusikalises stseenis näeb üles astumas tervet lauluvõistluse staariparaadi, kus näeme teiste seas ka Eesti esindajat Elina Nechayevat. Tänavamuusiku rollis astub filmis üles 2017. aastal Eurovisioni-võidu Portugali viinud Salvador Sobral.