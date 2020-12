EDETABEL ⟩ Üllatav? Neid filme guugeldasid eestlased tänavu kõige rohkem

Maailma menukaima otsingumootori tühja lahtrisse kirjutasid eestlased tänavu väga sagedasti ka «Tõde ja õigus» ning pole ka ime, sest film jõudis kinodesse küll juba 2019. aasta vabariigi aastapäeva paiku, ent sai EFTAdel tunnustatud alles tänavu septembris. Saati on tegemist Eesti sajandifilmiga, seega arvatavasti näeme Tammsaare tüviteosel põhinevat Tanel Toomi ekraanieepost Google'i edetabeleis veel tulevikuski.

Kolmandale kohale tulnud «Harry Potter» on mõnevõrra üllatuslik, kuna saaga viimane film tuli välja juba 9 aastat tagasi, ent teisalt ka mitte, sest otsingumärksõnana hõlmab see peale filmide ka raamatuid ning kuniks jagub uusi põlvkondi, keda paelub võlukunst, jagub ka huvi Potteri vastu.

Neljandal kohal on aga tõeline sürpriis: Fred Jüssi portreefilm «Olemise ilu» võiks kuuluda koos «Tõe ja õigusega» Eesti hinge kirjeldavate ekraaniteoste nimekirja. Tegu oli ka ühe 2019. aastal enim publikumenu nautinud filmiga, mille saatel käis kinodes «mediteerimas» ja millest elujõudu ammutamas üle 50 000 inimese.

Seitsmendalt kohalt leiame esimese mitteingliskeelse filmina viimastel Oscaritel parima filmi kuldmehikese võitnud Korea komöödia «Parasiit» , mis ka ETV eetrist on läbi käinud. Kaheksas on aasta eest kinodesse jõudnud ning rohkelt vaatajaid leidnud natsikomöödia «Jänespüks Jojo» .

Üheksanda koha omanik on Marveli 2018. aasta suurfilm, 3 Oscariga pärjatud «Must panter». Paraku võib kahtlustada, et filmi guugeldamise taga on ekraaniseikluse 42-aastase peaosatäitja Chadwick Bosemani surm.